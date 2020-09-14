Программа традиционно состоит из направлений "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература" и представляет собой собрание ярчайших явлений и имён современной российской и мировой культуры. В театральной афише заявлено 22 показа 10 спектаклей российских ведущих театральных коллективов.

Открылся фестиваль двумя масштабными выставками, посвященными русскому авангарду XX века: "Александр Древин и Надежда Удальцова. Живопись, графика" и "Михаил Прехнер. Фотоавангард 1930-х годов". Открытие состоялось в воронежском государственном художественном музее имени Крамского.

Впервые Платоновский фестиваль будет включать "Воронежский кейс" — наиболее яркие местные постановки последнего времени.

Книжная ярмарка в рамках фестиваля традиционно пройдет на Советской площади и представит публике книжные новинки более 100 российских издательств.

Из-за коронавируса фестиваль пройдет без участия иностранных артистов.

Платоновский фестиваль искусств, названный именем одного из крупнейших российских писателей ХХ века, проходит в Воронеже с 2011 года и считается одним из лучших провинциальных фестивалей в России.

В 2019 году в рамках IX Платоновского фестиваля прошло 94 мероприятия. Заполняемость залов составила свыше 95%. В фестивале приняли участие больше 1 тыс. артистов и музыкантов из 17 стран мира.