"AZIMUT Отель Тула находится в самом центре города в шаговой доступности от набережной реки Упа и Тульского Кремля – визитной карточки города и памятника архитектуры XVI века. Общий номерной фонд гостиницы составит 41 номер разных категорий. Гостям будут доступны лобби-бар, оборудованный конференц-зал на 40 человек и ресторан, который предложит настоящую русскую кухню в современном исполнении", — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что интерьеры номеров гостиницы выдержаны в лаконичной гамме с добавлением ярких цветовых геометрических акцентов. В отделке используются объемные 3D-панели, выполненные как бетонные изразцы – своеобразные отпечатки пряничных досок, множество национальных узоров, картин, а также арт-фигуры, соединяющие историю и современность.

Фото: AZIMUT Hotels

Тула – крупный промышленный, научный и культурный центр, расположенный почти в 200 км к югу от Москвы, столица одноименной области. Популярна у туристов благодаря самобытной архитектуре, оружейным и самоварным музеям и, конечно, знаменитым Тульским пряникам.

"Мы очень рады, что к семье AZIMUT Hotels присоединится новый современный отель в Туле. Уверен, он будет важной частью туристической и деловой инфраструктуры города, а также позволит повысить привлекательность Тулы для всех, кто захочет посетить один из старейших городов России", — цитирует пресс-служба генерального директора компании Максима Бродовского.

Фото: AZIMUT Hotels

AZIMUT Hotels – международная гостиничная сеть, созданная в 2004 году. На сегодняшний день включает 40 отелей в 32 городах России, Германии, Австрии и Израиля.