На прошлой неделе консультативный совет Минздрава Турции и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган направили в 81 провинцию республики циркуляры, согласно которым граждане и гости страны обязаны носить маски в общественных местах. Нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в условиях распространения коронавируса. Кроме того, в Анталье был введен запрет на проведение шумных вечеринок после полуночи.

"После введения масочного режима некоторые турагентства думали, что спада бронирований не избежать: россияне считают ношение масок не слишком эффективной мерой, поэтому многие не соблюдают правило. Однако практически все туроператоры отмечают стабильные продажи направления на ближайшие даты", — рассказала Ломидзе.

Она отметила, что требование об обязательном ношении масок может вовсе не коснуться российских туристов, потому что большинство из них не покидают территорию отеля во время отпуска. "Туристы осведомлены о том, что на территории отелей, в том числе, на пляжах маски не нужны и спокойно бронируют Турцию. Если даже где-то владельцы гостиниц и перестраховываются, требуя от туристов надевать маску по пути на пляж, то это какие-то единичные случаи", — сказала она.

То же самое касается запрета на дискотеки после полуночи. Как заявили в ассоциации, ограничение не только не вызвало спада в бронированиях, но и способствует росту продаж туров семьям с детьми. "Не следует забывать, что Турция – преимущественно семейное направление, иногда до 30% туристов в отеле могут составлять дети. Как раз громкая музыка и дискотеки в отеле после полуночи всегда были для этого контингента скорее раздражающим фактором, источником жалоб и даже скандалов из-за того, что их дети не могут спокойно заснуть", — сообщила Ломидзе.

Как считают туроператоры, сентябрь по объему турпотока из России в Турцию может быть существенно лучше августа. "Продажи могли бы быть еще выше, если бы не опасения российских туристов, связанные со второй волной ковида после 20 сентября. Думаю, что после прохождения этого «психологического рубежа», если ничего не случится, число бронирований вырастет", — считает Ломидзе.

Россия возобновила авиасообщение с курортами Турции 10 августа. Только Анталье за последний месяц лета отдохнули более 330 тыс. российских туристов.