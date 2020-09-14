С июня в области действовал следующий механизм: жители региона в аэропорту и на паромной переправе предоставляли справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

"Теперь сахалинцы и курильчане сразу могут ехать дальше — без сдачи анализов и нахождения в изоляции. Соответствующий указ подписал губернатор Валерий Лимаренко", — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что ситуация коронавирусом в регионе находится под контролем.

"Две трети пациентов уже выписаны. Ежедневный прирост заболевших снижается, смертельных случаев нет. Среди сахалинцев и курильчан, которые возвращались из отпусков, не фиксировалось большого числа заболевших. Поэтому решено было отменить дополнительные медицинские процедуры для жителей области", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Сахалинской области Владимира Ющука.

При этом пассажирам без сахалинской регистрации при въезде в островную область по-прежнему необходимо предъявлять цифровой пропуск и справку. Срок ее действия — три дня с даты получения. В исключительных случаях (например, при сложном маршруте) допускается срок действия справки до пяти дней.