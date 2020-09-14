Памятник установлен в центре Плесской набережной на спуске с Торговой площади.

Камень в основание монумента был заложен в 2017 году в рамках Дачного фестиваля имени Шаляпина. Автором памятника стал профессор, народный художник России, член президиума российской Академии художеств Александр Рукавишников.

Дача Шаляпина в Плесе — дачная постройка, возведенная по заказу певца в 1912-1914 гг. в 5 километрах от Плеса в Нерехтском уезде Костромской губернии (в настоящее время территория деревни Шаляпино Приволжского района Ивановской области).