"Сообщение о том, что на горе Эльбрус в районе скал "Пастухова" в результате камнепада две девушки из состава зарегистрированной группы из Краснодарского края получили травмы ног, поступило в воскресенье. На место выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России", — сказал сотрудник чрезвычайного ведомства.

По его словам, к 21:00 спасатели прибыли на место происшествия и оказали пострадавшим первую медпомощь, а затем начали их транспортировку.

Через два часа пострадавших спустили со склона Эльбруса на поляну "Азау", где передали их работникам скорой медицинской помощи Эльбрусского района.