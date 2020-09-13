"По предварительным данным, после взлета на борту Airbus A 319, выполняющего рейс по маршруту Екатеринбург-Москва, сработал датчик отказа двигателя. В этой связи командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что на борту находилось 123 человека, из них пять членов экипажа.

"В 16 часов 20 минут воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту "Кольцово". Пассажиры и члены экипажа не пострадали", — отмечает СУ.

Следователи выясняют причины и обстоятельств произошедшего. Ранее сообщалось, что аналогичную проверку начала Уральская транспортная прокуратура: по ее данным, на борту отказал первый двигатель.

Рейс 1174 Екатеринбург-Москва (S7 Airlines) вернулся в аэропорт Кольцово вскоре после вылета по маршруту. В авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что решение принял командир воздушного судна из-за технической неисправности. Компания планирует отправить пассажиров резервным бортом.