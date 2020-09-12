"Для граждан трех стран – Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Мальдив – снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса. Граждане и резиденты (обладатели вида на жительство) ОАЭ, въезжающие в Российскую Федерацию из ОАЭ через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, могут воспользоваться прямыми рейсами из Дубая в Москву", — говорится в сообщении МИД РФ.

Как уточняется, консульский отдел посольства РФ в ОАЭ возобновил оформление виз 9 сентября, для подачи документов необходимо записаться на прием. Иностранцы могут подавать документы для получения визы только при наличии резидентской визы ОАЭ. При этом граждане ОАЭ могут въезжать в Россию и находиться на её территории до 90 дней из каждых 180.

В МИД напоминают, что иностранным гражданам въезд на территорию РФ разрешен только при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус методом ПЦР, сданного не ранее, чем за три календарных дня до прибытия в Россию.

Россия 11 сентября возобновила авиасообщение с ОАЭ, рейсы выполняются только между Москвой и Дубаем. Также на этой неделе возобновлены рейсы в столицу Египта Каир и на Мальдивские острова.