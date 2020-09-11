"С 1 августа 2020 года за границей побывало более 100 тысяч москвичей. При сверке анкет установлено, что около 1% граждан не внесли результаты тестирования в течение 3 дней после прилета. Сейчас Управление Роспотребнадзора ведет административное производство в отношении 942 граждан, направлено 578 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении, составлено 364 протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Административные материалы направлены в районные суды", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор с 1 августа обязал всех граждан, возвращающихся из зарубежных стран, заполнить анкету на борту самолета до прибытия в Россию, после прибытия заполнить анкету возвращающегося из-за рубежа на портале госуслуг, а затем загрузить на портал результаты ПЦР-теста на коронавирус. Сделать это необходимо в течение трех дней с момента прибытия.

Как напоминает надзорное ведомство, штраф за непредоставление тестов составляет от 15 до 40 тыс. рублей. Если же эти действия (бездействия) повлекли вред здоровью другого человека, размер штрафа может составлять от 150 до 300 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что в Петербурге перый штраф за подобное нарушение в размере 15 тыс. рублей уже назначен судом.