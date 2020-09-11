На внутренних воздушных линиях в августе было обслужено 381,1 тыс. пассажиров, рост составил 60,2%. На международных воздушных линиях пассажиропоток составил 901 человек, снизившись на 97,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За январь-август 2020 года в аэропорту "Храброво" было обслужено 1 млн 268 тыс. человек, это на 20,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На внутренних рейсах за восемь месяцев обслужено 1 млн 238 тыс. пассажиров, что меньше на 13,1%. На международных рейсах пассажиропоток составил 30,1 тыс. человек, сократившись на 83,2% по сравнению с прошлогодними показателями.

"При сохранении имеющейся положительной динамики и стабилизации и улучшении эпидемиологической обстановки в стране и мире прогнозируемый пассажиропоток аэропорта Калининграда на конец 2020 года может достигнуть 2 млн человек", — отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что с марта количество авиарейсов в "Храброво" стало сокращаться из-за пандемии коронавируса, международные отменены, затем был изменен график работы аэрокомплекса.

С 9 июля "Храброво" возобновил работу в круглосуточном режиме. В конце августа аэропорт стал принимать международные рейсы — чартеры в Турцию.