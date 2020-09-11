Как сообщается в пресс-релизе компании-оператора Fraport AG, в прошлом месяце услугами аэропорта воспользовались 1 млн 511,256 тыс. человек, что на 78,2% меньше, чем в августе 2019 года. Однако впервые с марта падение месячного пассажиропотока оказалось ниже отметки в 80%.

По сравнению с июлем, когда пассажиропоток во франкфуртском аэропорту упал на 80,9% в годовом выражении, в прошлом месяце наблюдалось некоторое восстановление спроса на авиаперевозки, что главным образом обусловлено периодом отпусков, отмечается в сообщении.

Тем не менее карантинные меры, введенные правительством ФРГ для въезжающих из стран с повышенным риском заболевания COVID-19, оказали сдерживающее влияние в первую неделю сентября, в результате чего пассажиропоток сократился на 80,7%.

Количество взлетов и посадок самолетов во франкфуртском аэропорту в августе уменьшилось на 61,9%, до 17,695 тыс. Вместе с тем объем грузовых перевозок и почтовых отправлений снизился лишь на 7%, до 160,937 тыс. тонн.

В январе-августе услугами аэропорта воспользовались 15 млн 7,509 тыс. человек, что на 68,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Fraport также опубликовала данные о трафике в других аэропортах, которыми она управляет.

В частности, аэропорт имени Йоже Пучника (Любляна, Словения) в прошлом месяце обслужил 28,024 тыс. пассажиров (снижение на 86,7% относительно того же месяца годом ранее), а два аэропорта в Бразилии — в городах Форталеза и Порту-Алегри — 300,240 тыс. пассажиров (снижение на 77,1%).

В международном аэропорту Хорхе Чавеса (Лима, Перу) пассажиропоток упал на 95,4%, до 101,866 тыс. человек.

В Греции, где Fraport управляет 14 воздушными гаванями, был отмечен спад перевозок на 55,5%, до 2,44 млн человек.

Совокупный пассажиропоток аэропортов в Варне и Бургасе (Болгария) сократился на 77,1% и составил 287,769 тыс. человек.

Аэропорт Антальи (Турция) обслужил около 1,75 млн пассажиров, что на 68,8% ниже показателя за август 2019 года.

Пассажиропоток петербургского "Пулково" уменьшился на 31,4%, до 1,52 млн человек.

Международный аэропорт Сианя (Сяньян) в Китае обслужил в августе 3,58 млн пассажиров, что на 18,7% меньше, чем годом ранее.