В комитете уточняют, что подсчитали последствия стихии только на вверенных им территориях.

Сильно пострадали от непогоды Московский район, где были повреждены 24 дерева, Красносельский — 25 деревьев, Невский — 28 деревьев, Василеостровский — 32 дерева, Приморский — 39 деревьев. Больше всего на данный момент было повалено в Петроградском районе — 95 деревьев.

По данным комитета, несколько деревьев упали на проезжую часть, а в Петроградском и Невском районах поваленные деревья повредили припаркованные автомобили.

"Сильный порыв ветра свалил почти вековой клен в Михайловском сквере прямо напротив Русского музея. Дерево упало на проезжую часть и мешало движению автомобилей, однако аварийная бригада быстро ликвидировало последствия. Еще одно дерево рухнуло прямо у Гостиного Двора на Невском проспекте", — говорится в сообщении.

Службы комитета продолжают обследовать подведомственные им территории.