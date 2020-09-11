Соответствующий проект презентовал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве". Говоря о проекте, он отметил, что пока "это мечта" госкомпании.

Сегодня 10 российских городов Золотого кольца, расположенные вокруг Москвы, связаны бесплатной дорогой Р-132, которая весной текущего года полностью перешла в федеральную собственность. Проблему "Автодор" видит в том, что дорога "медленная" и не удовлетворяет требованиям скоростной. Соответственно, автомобилистам приходится пользоваться ею на безальтернативной основе.

"Наша мечта в том, чтобы это была дорога первой технической категории со скоростью движения 110 км/ч. Абсолютное большинство участков дороги уже сегодня существуют, но качество их таково, что говорить о них как об участках скоростной дороги невозможно: они идут через населенные пункты, на них светофоры, пешеходные переходы. У пользователя всегда должен быть выбор, пока выбора там нет. А по действующей дороге по Золотому кольцу сегодня не поедут, потому что это долго", — сказал Петушенко журналистам.

В качестве примера к высказанному тезису глава "Автодора" привел участок Р-132 от Ярославля до Твери.

"Чтобы из Ярославля сегодня доехать до Твери, кто-то, может быть, даже скорее поедет до Москвы и уже от Москвы — до Ярославля. Да, это будет дольше по расстоянию, но по времени — быстрее. А когда между Ярославлем и Тверью будет скоростная дорога первой технической категории, мы и Москву сможем разгрузить, и появятся новые территории экономического роста", — отметил Петушенко.

По его словам, проект скоростной трассы "Золотое кольцо" рассматривается в отложенной долгосрочной перспективе, и по сравнению с ним в приоритете дорогостоящие перспективные проекты автодорог "Южного кластера".

По "Южному кластеру" проекты мы давно рассматривали, провели для этого большую работу, которая сейчас уже легла на бумагу с цифрами. Что касается тех объектов, которые необходимы на будущее — когда они уже "в подвале" сидят, потом и ранжирование идет быстро. Сейчас "Южный кластер" — выше, "Золотое кольцо" — ниже", — отметил Петушенко.