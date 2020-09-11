Как сообщает портал Yle, в список стран, для граждан которых будет отменен карантин, вошли, в частности, Германия, Швеция, Норвегия, Кипр, Польша, Исландия, Латвия, Литва, Болгария, Словакия, Грузия, Новая Зеландия, Австралия, Япония, Канада и Таиланд.

С 23 ноября правительство планирует также разрешить въезд для граждан стран из "зеленого списка" Евросоюза, в который Россия не входит. Но им придется предъявлять справки об отрицательном тесте на коронавирус, сделанные не позднее, чем за 72 часа до прибытия. А после приезда эти туристы должны будут проходить карантин в случае, если не сделают второй тест в течение 72 часов после прибытия.

"Въезд в Финляндию для граждан России по-прежнему разрешен только в случаях крайней необходимости, и пока нет информации о том, когда граница откроется. Мы заново рассмотрим ограничения, если эпидемиологическая ситуация в России улучшится", — сообщила Yle начальник канцелярии МВД Финляндии Кирси Пимия.

При этом, как сообщили в МВД, въезд отдельных российских групп из числа представителей культуры, спорта или бизнеса может быть разрешен по обоснованным причинам. Приглашающая сторона должна будет предоставить пограничной службе справку с указанием причин въезда и условий соблюдения правил безопасности.

Официально граница Финляндии закрыта для граждан стран, не входящих в Евросоюз, до 18 октября.