Проектом предусмотрено создание в этнодеревне историко-культурной территории, ядром которой будет мельница, и пространства современного отдыха. Кроме того, планируется организовать стилизованные подворья — дом пекаря, дом кузнеца, казачье подворье и мясной двор.

"В регионе находится старейшая действующая водяная мельница. Мы работаем над тем, чтобы присвоить ей статус памятника федерального значения. Географически у нее очень удобная локация: она примерно равноудалена от Курска, Белгорода, Старого Оскола и Воронежа, рядом проходит федеральная автомобильная дорога. Если мы создадим достойный проект и правильную инфраструктуру, каждый сможет приехать сюда на целый день или дольше", — сообщил глава региона Роман Старовойт в ходе выездного совещания в селе Красниково.

На территории этнодеревни также предложено реализовать туристический комплекс "Рыльские купеческие дворы" — копию торговых рядов с ротондой, построенных в конце 18-го века купцами фон Филимоновыми. Там будут представлены сырная, бакалейная, монастырская лавки и чайная.