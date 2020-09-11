"Анализ показывает устойчивый рост количества забронированных путевок именно на конец ноября и весь декабрь, включая новогодние праздники. Таким образом, исходя из количества забронированных путевок на осенне-зимний период, загрузка наших санаториев уже составляет более 60%, и эта цифра будет только расти", — сказал глава города Евгений Моисеев, слова которого привела пресс-служба.

По словам Моисеева, "стабильный рост турпотока приведет к увеличению показателей курортного сбора, что положительно скажется на благоустройстве и восстановлении курортной инфраструктуры".

В Железноводске возобновили работу 22 здравницы. Еще два ведомственных санатория продолжают оставаться закрытыми.