"В четверг вступили в силу новые правила, обязывающие всех иностранных граждан загружать отрицательные результаты ПЦР-тестов на COVID-19 на иммиграционный портал Imuga непосредственно перед поездкой. Тестирование должно быть проведено не позднее, чем за 72 часа до планируемого путешествия", — говорится в сообщении на портале.

Как отмечает портал, справка с отрицательным результатом теста должна быть на английском языке, также в ней должны быть указаны название и адрес лаборатории, дата тестирования, а также имя и подпись ответственного лица. Ранее такую справку необходимо было предъявлять только при въезде в страну.

От требований загружать результаты теста перед прибытием освобождены граждане Мальдив, обладатели действующего разрешения на трудоустройство или рабочей визы, вида на жительство в республике, летный экипаж и младенцы в возрасте до года.

По словам главы Минтуризма Абдуллы Маусума, Мальдивы хоть и открыли границы для иностранцев с соблюдением довольно мягких требований, но стране необходимо обеспечить безопасность всех граждан, включая сотрудников индустрии гостеприимства, которые контактируют с туристами. "Новые требования гарантируют безопасность и защиту самих путешественников, посещающих Мальдивы, и будет способствовать росту турпотока в страну", — цитирует его издание The Edition.

По данным Минтуризма, с 15 июля по 8 сентября Мальдивы посетили 11,6 тыс. путешественников, до конца года в стране ожидают еще 100 тыс. туристов. Как ожидается, 15 октября для туристов откроются все острова архипелага, сейчас большая часть из них закрыты.

Экономика Мальдив в условиях закрытых границ оказалась в уязвимом положении, поскольку она сильно зависит от туризма. Дефицит иностранной валюты в республике составил около $450 млн.

Мальдивы закрыли свои границы для иностранных граждан 27 марта, с 15 июля страна принимает иностранных туристов, в том числе россиян. Авиасообщение между РФ и Мальдивами возобновлено 10 сентября. Рейсы из Москвы в Мале выполняет «Аэрофлот» два раза в неделю. По информации туроператоров, спрос российских туристов на направление резко вырос после открытия прямого сообщения.