Стартовая цена пакета составляет 8,87 млрд руб., шаг аукциона — 50 млн руб. (первый — 29,8 млн руб.), залог для участия в тендере — 10% от начальной его стоимости. Решение о допуске к участию в аукционе будет приниматься 21 октября.

Заявки от претендентов принимаются до 12 октября. Потенциальными покупателями могут быть как российскими, так и иностранными юридическими лицами, не являющимися сотрудниками организатора аукциона или РЖД. Претенденты не должны находиться в процессе ликвидации или банкротства.

Решение о продаже РЖДЗ утверждено советом директоров РЖД, говорится в извещении о торгах. В августе правительство одобрило продажу "РЖД-Здоровья", соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Официальное предложение было подготовлено министерством финансов РФ по согласованию с Минтрансом и РЖД. Актив может быть продан "по цене, не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика", отмечалось в документе.

В рамках "РЖД-Здоровья" объединены 19 корпоративных санаториев монополии. В начале 2020 г. о планах продажи компании на аукционе как непрофильного актива говорил Андрей Старков, занимавший тогда пост замглавы "Российских железных дорог".

Согласно сайту "РЖД-Здоровья", его санатории находятся на Черноморском побережье Кубани (три — в Сочи, по одному — под Туапсе, в Кабардинке, в Анапе), в регионе Кавказских Минеральных Вод (Кисловодск, Ессентуки и Железноводск), а также в Нальчике (Кабардино-Балкария), в Подмосковье (в Сергиево-Посадском районе), в Воронеже, Саратове, Воронежской (Лиски), Кировской (п. Сосновый бор), Курганской (Шадринск) и Калининградской (Светлогорск) областях, в Алтайском крае (Белокуриха).