"На заседании оперативного штаба был поднят вопрос о возможном возобновлении авиасообщения с Минском с 1 октября. Этот вопрос прорабатывается, но решение пока не принято", — сказал источник.

Конкретные авиаперевозчики будут назначены на маршрут Москва-Минск после принятия решения о возобновлении полетов.

Департамент по авиации Минтранса Белоруссии уже направил российской стороне предложения по восстановлению авиасообщения. "Белоруссия готова к возобновлению авиасообщения с Россией в кратчайшие сроки", — сказал представитель пресс-службы Минтранса.

"Вопрос о возобновлении авиасообщения между двумя странами находится на российской стороне", — добавили в пресс-службе.

Национальный аэропорт "Минск" рассчитывает на возобновление полетов российских авиакомпаний "Аэрофлот" и Utair с 1 октября, сообщил генеральный директор аэропорта Вячеслав Хоронеко в интервью газете "Республика", которое опубликовано в пятницу. "Сейчас мы с нетерпением ждем российские авиакомпании "Аэрофлот" и Utair, надеемся, что они возобновят регулярные рейсы уже с 1 октября", — сказал он.

По словам Хоронеко, "достигнуты договоренности и подписано соглашение с венгерским лоукостером Wizz Air". Он добавил, что "для выполнения полетов ждут только открытия границ и нормализации эпидемиологической обстановки". "Приглашаем к нам и других перевозчиков: обратились к 55 авиационным компаниям", — проинформировал гендиректор.

В Минтрансе напомнили, что ранее авиакомпания "Белавиа" продлила срок приостановки рейсов в РФ до 30 сентября. "В принципе, можно ориентироваться на эту дату", — сказал представитель пресс-службы. "Но если с российской стороны ситуация поменяется, то белорусская сторона готова и раньше возобновить авиасообщение", — добавили в Минтрансе.

С 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение из-за коронавируса. С 30 марта ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.