Выставка станет продолжением выставочного проекта "Ар брют. Сближения", осуществленного в Русском музее в сентябре 2019 года. "Ар брют" — термин, введенный французским художником и коллекционером Жаном Дюбюффе в 1945 году. Дословно он означает сырое, необработанное искусство, созданное непрофессионалами или людьми с особенностями ментального и психического развития.

Выставка призвана представить широкой публике творчество художников, которым в силу различных причин сложно заявить о себе самостоятельно, а также показать разнообразие техник и материалов, в которых выражается их художественная одаренность.

"Название выставки отсылает к книге знаменитого режиссера Дэвида Линча, в которой он метафорически сравнивает творческий процесс, поиск оригинальных идей с ловлей рыбы в глубокой воде", — говорится в сообщении.