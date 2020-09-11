Надзорное ведомство в ходе мониторинга СМИ выявило компанию, которая предлагала туристические услуги в районах северной части озера Байкал в Бурятии, в том числе охотничьи и рыболовные туры.

"Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте компании, гражданам предлагались охота на северного оленя и рыбалка на тайменя и ленка. Вместе с тем, названные животные занесены в Красную книгу России, а также в Красные книги Иркутской области и республики Бурятия", — говорится в сообщении.

Охота и рыбалка на них запрещена, образуют состав преступления по ст.258.1 УК РФ (незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ (или) охраняемым международными договорами РФ).

По представлению прокуратуры компания удалила незаконные объявления об охотничьих и рыболовных турах с сайта. Руководителю туристической организации объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

Компания зарегистрирована в Иркутской области.