"Мы направили письма вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и главе Ростуризма Зарине Догузовой, в которых предлагаем разработать проект общероссийской "дорожной карты" научных и промышленных предприятий, готовых участвовать в программе развития внутреннего и въездного туризма, а также сформировать межведомственную рабочую группу с участием представителей бизнеса и экспертов", — рассказал он.

По словам Кирьянова, с просьбой о помощи в сфере развития промышленного туризма в ОП обратилось представители башкирского завода инновационных технологий "Россильбер".

"Сегодня металлургические и машиностроительные заводы занимаются привлечением туристов собственными силами. Это в корне неверно. Если взять зарубежные примеры, то открытие экскурсий на заводы Bentley, Ferrari, авиастроительный завод Airbus и другие промышленные гиганты вызвали настоящий туристический бум. Например, у нашего концерна есть собственные лаборатории, посещение которых крайне интересно выпускникам вузов и потенциальным бизнес-партнерам из сферы наукоемких производств. До пандемии они проводились на постоянной основе. Немало студентов после экскурсий изъявляли желание пройти практику, и компания с удовольствием шла им навстречу", — рассказал, в свою очередь, исполнительный директор ЗИТ "Россильбер" Ильшат Хафизов.

По его словам, проблема в том, что туристам не хватает информации.

"Гости регионов даже не знают, что те или иные предприятия открыты для посещения. Их необходимо включать в туристические карты и путеводители. Это серьезная работа, которую необходимо проводить регулярно и вместе с властями. Промышленный, индустриальный туризм способен вернуть престиж рабочих и инженерных профессий", — добавил он.