"На выставке "Реликвии и шедевры Исторического музея" посетители смогут увидеть произведения декоративно-прикладного искусства, предметы этнографии, археологические артефакты, оружие, живопись. Более 250 свидетельств разных эпох и событий, хранящихся в музее на Красной площади, впервые будут показаны в оружейной столице России", — говорится в сообщении.

Ранее директор ГИМ Алексей Левыкин заявлял, что ГИМ планирует организовать в Туле две выставки в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля.

Выставка "Южный щит России. 500 лет Тульскому кремлю" будет организована на площадке Тульского государственного музея оружия. Ранее выставка работала на площадке ГИМ в Москве, ее посетили десятки тысяч москвичей и гостей столицы.

Вторая экспозиция будет открыта в филиале ГИМ в музейном квартале Тулы. Выставка также будет приурочена к 150-летию исторического музея, которое будет отмечаться в 2022 году.

"Это будут не только артефакты, но и памятники, самым тесным образом связанные с основными событиями Российской империи, Советского Союза. Думаю, эта выставка привлечет большое количество и туляков, и гостей Тулы", — отметил Левыкин.

Ранее сообщалось,что ГИМ откроет свой первый филиал на территории Музейного квартала в Туле. Общие экспозиционные площади музея составят около 500 кв. метров. Филиал ГИМ будет располагаться в бывшем административно-производственном здании пряничной торговли на улице Металлистов. Здесь будут размещены креативные макеты исторического музея и собора Василия Блаженного.

Основные праздничные мероприятия к 500-летию Тульского кремля запланированы на 26 сентября. Они состоятся не только в Туле, но и в 11 малых городах региона.