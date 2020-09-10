"Трейловые забеги пройдут по самым живописным горным ландшафтам больших гор. Каждый забег предусматривает свой лимит прохождения по времени. На Hoka Wild Trail 2020 можно попробовать силы на семи разных дистанциях от 3 до 125 км с набором высоты от 260 до 10750 вертикальных метров", — сообщает пресс-служба курорта "Роза Хутор".

Кроме забегов планируются различные образовательные и развлекательные события, бесплатные тренировки с приглашенными экспертами и трейлраннерами и многое другое.

"В этом году организаторы уделили особое внимание месту проведения, а именно его инфраструктуре. Поэтому каждый участник соревнований со своей группой поддержки, семьей или друзьями, может отправиться в пеший горный маршрут или воспользоваться другими возможностями "Роза Хутор" по активному отдыху", — отмечает пресс-служба.

В сообщении также говорится, что впервые на Hoka Wild Trail 2020 при поддержке ППК "Российский экологический оператор" будет организован раздельный сбор отходов. В стартовом городке фестиваля установят специальные баки для сбора ПЭТ-бутылок и алюминиевых банок. Весь собранный объём направят на переработку. На фестивале будут работать волонтеры РЭО, которые расскажут участникам трейла о необходимости сортировать мусор.