Как сообщает пресс-служба правительства региона, этот вопрос в четверг врио губернатора Поморья Александр Цыбульский обсудил с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

"Нам с вами сейчас необходимо определиться, что нужно сделать в первую очередь, а какие работы можно запланировать в рамках действующих программ, в том числе и через празднование юбилейных дат. Давайте начнем с подготовки проектно-сметной документации и подумаем вместе, как мы будем восстанавливать Новодвинскую крепость", — приводят в пресс-службе слова Любимовой.

Кроме того, стороны обсудили восстановление дома купцов Пьянковых в Сольвычегодске. Власти региона попросили у министерства поддержки в завершении реставрации памятника.

"Договорились с министерством культуры России совместно поработать над выделением дополнительного финансирования для обеспечения работ на этом объекте в ближайшее время", — сказал Цыбульский по итогам встречи с Любимовой.

Новодвинская крепость была основана Петром I в 1701 году. Располагается в дельте реки Северная Двина в 20 км к северу от центра Архангельска. В годы Крымской войны крепость преградила путь объединенной англо-французской эскадре, которая хотела напасть на Архангельск.

Фортификационное сооружение упразднили в 1863 году и перевели в ведение Архангельской епархии. В начале XX века Новодвинскую крепость обследовала группа реставраторов, но работам по восстановлению крепости помешала Первая мировая война.

В советское время на территории крепости находилась детская колония-коммуна и исправительно-трудовое учреждение, просуществовавшее до 2006 года. В декабре 2007 года Новодвинская крепость была передана Архангельскому областному краеведческому музею, получила статус памятника федерального значения. С 2008 года на территории крепости ведутся противоаварийные работы.