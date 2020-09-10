Пассажирооборот в прошлом месяце упал на 47,7%, достигнув отметки 18,59 млрд пассажиро-километров.

Еще в мае в условиях ограничений из-за COVID-19 падение пассажиропотока было на уровне 91% (перевезено 949 тыс. человек), в июне, на фоне ослабления карантина, оно замедлилось до 77% (2,85 млн), в июле — до 52% (6,8 млн). В августе РФ приоткрыла международное авиасообщение, разрешив полеты в Великобританию, несколько городов Турции, Швейцарию, Танзанию.

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией пятый месяц подряд стала S7, которая перевезла 1,6 млн человек. При этом впервые за время пандемии S7 вышла в плюс по этому показателю — он составил 6,1%.

На второе место — после третьего в июле — вернулся "Аэрофлот": он перевез 1,46 млн человек (-60,4%). На третью строчку опустилась "Победа", которая обслужила 1,2 млн пассажиров и второй месяц подряд показала рост перевозок, причем двузначный — на 17%. Рейсами "России" воспользовались 1,03 млн пассажиров (-32%). Таким образом, вместе компании группы "Аэрофлот" без учета дальневосточной "Авроры" обслужили в августе 3,69 млн человек, что примерно на 40% меньше, чем годом ранее.

"Уральские авиалинии" обеспечили доставку 934 тыс. пассажиров (-14,9%).

За январь-август 2020 г. все авиакомпании РФ перевезли 43,73 млн пассажиров (-49,3% г/г).

Уточненные данные о перевозках ведомство опубликует в конце этого месяца.