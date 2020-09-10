До конца действия летнего расписания полетов, 25 октября 2020 года, авиакомпания планирует выполнить 17 рейсов по этому направлению.

Wizz Air с 19 августа 2020 года возобновила полеты между Петербургом и Лондоном, до начала сентября частота рейсов составляла два раза в неделю.

Ранее авиакомпания объявила о создании первой в России базы в "Пулково" запуске полетов по 14 новым направлениям из Петербурга: в Братиславу (Словакия), Бухарест (Румыния), Копенгаген (Дания), Осло (Норвегия), Зальцбург (Австрия), Софию (Болгария), Стокгольм (Швеция), Вильнюс (Литва), Бергамо, Венецию, Болонью, Турин, Катанию (Италия) и на Мальту.

Рейсы планируется запустить как только будут сняты ограничения на авиасообщение между РФ и указанными странами.

По итогам 2019 года Wizz Air обслужила более 29 тыс. пассажиров на рейсах между Петербургом и Лондоном. Перевозчик запустил прямые рейсы из "Пулково" в столицу Великобритании 1 октября 2019 года.