"С момента объявления о том, что возобновляется авиасообщение с Мальдивами, активизировались туристы, как постоянные клиенты, так и новые. Запросы от агентств и звонки идут постоянно. Даже те, кто ранее не планировал посещение Мальдив, уже готовы бронировать и на сентябрь, и на октябрь, и на Новый год именно потому, что эта пляжная страна с прекрасным климатом открылась первой из зимних экзотических направлений", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

Как считают в компании, поскольку на Мальдивах много отелей с популярной у россиян системой "все включено", а перелет относительно короткий, это направление соберет всех туристов, которые в обычное время поехали бы в другие экзотические страны.

Российские власти 3 сентября объявили о возобновлении прямого авиасообщения с ОАЭ, Мальдивами и Египтом с ограничениями. Так, на Мальдивы можно выполнять лишь два рейса в неделю. При этом все три страны требуют у въезжающих справку об отрицательном тесте на коронавирус, сделанном не позднее, чем за 72 часа до вылета.

"Требование о справках не повлияет на спрос, так как сейчас их делают быстро и стоит это не так дорого, как было на начальном этапе", — сообщили в "Интуристе".

В компании считают, что двух рейсов в неделю не хватит для всех желающих попасть на Мальдивы, но, по информации туроператора, два рейса будут выполняться только в сентябре, далее частота увеличивается до четырех раз в неделю, а с ноября полеты станут ежедневными.

"Цены на перелет несколько выше, чем было в доковидные времена, но пока это не пугает туристов, так как отложенный спрос высокий, а на Мальдивы и в экзотические страны летают, как правило, те люди, у которых нет проблем с деньгами. При этом рейсы Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле обходятся примерно также, как и прямой перелет", — добавили в пресс-службе.

С другой стороны, как сообщили в компании, цены в отелях Мальдив сейчас сопоставимы с предложениями пятизвездочных гостиниц Турции.

"Цены на отели снижены, причем скидки достигают 40%. Различные акции предлагаются даже на высокий новогодний сезон. Проблем с местами также нет, хотя многие гостиницы закрыты до 1 октября. Цена пакета с перелетом прямым рейсом "Аэрофлота" стартует от 180 тыс. руб. на двоих на 7 ночей при проживании в отеле 4* с завтраками, включая трансфер и страховку с покрытием лечения коронавируса", — рассказали в компании.

Стоимость авиабилета из столичного аэропорта "Шереметьево" в столицу Мальдивского архипелага Мале у "Аэрофлота" начинается от 48 тыс. рублей без багажа. По данным системы бронирования перевозчика, билеты на первые рейсы пока есть в продаже.