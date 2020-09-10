"Национальная премия "Два полюса", посвященная памяти советского ученого-полярника Николая Корнилова, учреждена с целью мониторинга реализации проектов на территории Арктического региона, а также выявления инициатив, которые могли бы стать проектами межрегионального сотрудничества на территории всей России. Задача премии – поддержка и продвижение успешных проектов, направленных на создание и развитие новых точек роста для арктических регионов", — говорится в сообщении оргкомитета.

Премию уже поддержали Мурманская область, Красноярский край, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ. В состав экспертного совета входят ведущие ученые, представители власти и известные общественные деятели. Она вручается по 12 номинациям, сфокусированным на 12 национальных проектах – "Медицина", "Качество жизни", "Экология", "Наука", "Образование", "Промышленность", "Агропромышленный комплекс (АПК)", "Развитие инфраструктуры", "Цифровая экономика", "Туризм", "Международное сотрудничество и экспорт", "Социальная инициатива". В каждой из номинаций награды присуждаются по следующим категориям: Проект, Товары / услуги, Идея / разработка.

"Принять участие в конкурсе могут компании любой формы собственности из стран ЕАЭС, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим деятельность хозяйствующих субъектов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, самозанятых лиц. Прием заявок в рамках 1 этапа проведения Конкурса продлится до 15 сентября 2020 года включительно", — сообщили в оргкомитете.

Церемония награждения лауреатов и презентация лучших проектов пройдет 11 декабря в Москве.