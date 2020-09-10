"В непосредственной близости от уникальных памятников природы — Верхних Голубых озер — для жителей и гостей Северного Кавказа будут работать гостиница европейского уровня, ресторан с летней террасой и причалом, гостевые дома, домик рыбака, инфоофис, спортивная и детская площадки", — говорится в сообщении.

Работа туркомплекса будет круглогодичной. Зимой будут организованы экскурсии на снегоходах и джипах, летом — прогулки на катамаранах, пешие маршруты к достопримечательностям в окрестностях озер.

В настоящий момент завершено строительство всех капитальных зданий, идет этап отделочных работ и благоустройства прилегающих территорий.

Проект по строительству туркомплекса финансируется КРСК. Объем инвестиций в компании не уточнили.

Голубые озера — известное с советских времен курортное место Кабардино-Балкарии. Нижнее Голубое озеро (Церик-Кёль) является вторым по глубине карстовым озером в мире. Его площадь — более 28 тыс. кв. метров, а глубина — 279 метров. К востоку от него в живописном лесу находятся сообщающиеся Верхние Голубые озера, глубина которых доходит до 18 метров.