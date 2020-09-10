"Думаю, теперь сомнений нет, речной транспорт Москве нужен. Во многих современных мегаполисах популярны регулярные водные такси, трамваи и паромы. Мы хотим, чтобы речной транспорт обязательно работал круглый год. В нём будут действовать городские тарифы, карты "Тройка", соцкарты и льготы — так он будет интегрирован в городскую транспортную систему и увязан с другими видами транспорта", — написал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов в своём блоге.

Он сообщил, что первый из маршрутов будет ходить от парка Фили до Киевского вокзала. "Прогнозируем, что он подойдёт более чем для миллиона человек — жителей и работников компаний. Маршрут проходит через четыре района города — Хорошёво-Мнёвники, Филёвский Парк, Пресненский и Дорогомилово. Там застраивают прибрежные жилые кварталы, и жителей особо волнует вопрос доступного транспорта", — отметил Ликсутов.

Он также подчеркнул удобство речного вида транспорта. "Представьте — вы выходите из дома, зная, что от современного причала с интервалом каждые 4-10 минут отправляется комфортный речной трамвай, который за 20 минут довезет вас до Сити и Кутузовского проспекта или пересадки на метро. Никаких светофоров, развязок и поисков парковочного места. Маршрут, помимо делового центра Москвы, бизнес- и жилых кварталов соединит парки, а его конечной точкой станет транспортный узел Киевского вокзала", — пишет глава департамента.

Он сообщил, что город обеспечит и удобную инфраструктуру для речного транспорта. "Где-то приблизим остановки наземного транспорта, везде — модернизируем сами причалы. Поставим навесы, табло с расписанием, автоматы по продаже билетов. В некоторых местах совместно с коллегами из комплекса ЖКХ и Стройкомплекса доделаем современные пешеходные набережные и новые причалы. Речные трамваи Москвы по комфорту не будут уступать другим видам транспорта", — сказал заммэра по вопросам транспорта.

Как отметил Ликсутов, второй маршрут пройдёт от Новоданиловской набережной до Печатников. "Юг Москвы также активно застраивается. Мы также сможем связать берега Москвы-реки там, где между мостами большие расстояния. Строится комплекс ЗИЛ, в прошлом году открыт парк развлечений "Остров Мечты". Ключевой остановкой станет и Южный речной вокзал — планируем там масштабную реконструкцию, подобную той, что мы делали на Северном речном вокзале", — сказал он.

Ликсутов также предложил москвичам выразить своё мнение какими бы они хотели видеть будущие суда для речного транспорта. "Вместе с ВШЭ мы сформировали и техническое задание для будущих производителей — определили, что из себя будут представлять московские речные трамваи, их вместимость, скорость и другие возможности.

Увы, проект пришлось отложить из-за пандемии и неопределённых сроков строительства самих судов. Но раз есть время, у меня родилась идея — обсудить с вами, какие судна подойдут Москве, каким мог бы быть их внешний вид, технологии и другие детали", — отметил заместитель главы города.