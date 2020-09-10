"С января по июнь в Германии было зарегистрировано 15,7 млн ночевок в объектах гостиничного бизнеса, рассчитанных на 10 и более мест. По сравнению с прошедшим годом это сокращение на 60,6%. К сожалению, по туристам из России тоже наблюдается ощутимый спад. Количество ночевок гостей из России за период с января по июнь составило 432,2 тыс., что на 57,7% меньше, чем за тот же период годом ранее. Мы все очень ждем возобновления регулярного авиасообщения и надеемся, что все поклонники туристической Германии вновь отправятся по любимым местам", — рассказала руководитель представительства Алла Беликова.

При этом, по данным DZT, уже в июне, сразу после ослабления ограничений на туризм между странами Европы, ситуация начала улучшаться. За первый месяц лета в Германии было зафиксировано более миллиона ночевок иностранных туристов, что на 760 тыс. больше, чем в мае.

"Как показывают исследования, влияние пандемии на предпочтения туристов будет очень сильным. Туристы теперь выбирают автотуризм, индивидуальный туризм и отдых на природе, где вероятность заразиться ниже. В связи с этим DZT будет заниматься продвижением активного отдыха, велотуризма и пеших путешествий в Германии. А в городах сместит акцент на парки, открытие веранды и беседки, кафе и пивные сады", — сообщила Беликова.

По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), с января по май число международных туристических прибытий сократилось на 300 млн или 56% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Большинство экспертов ожидают восстановления отрасли не раньше второй половины 2021 года.