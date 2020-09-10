"Президент поддержал предложение по расширению программы туров по России с компенсацией до конца этого года и дал поручение проработать выделение дополнительных средств на следующий год", — сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

Обращаясь к Чернышенко и Догузовой, премьер поручил "оперативно подготовить необходимые документы".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в среду сообщил, что правительство планирует продлить программу туристического кэшбека до конца года, захватив новогодние каникулы. На совещании членов кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным он предложил использовать оставшиеся от реализации первого этапа программы средства для новой распродажи в этом и следующем годах. Президент поддержал это предложение.

Первая распродажа туров по России с кэшбеком прошла с 21 по 28 августа. Для получения кэшбека нужно было приобрести тур стоимостью от 25 тыс. рублей продолжительностью не менее четырех ночей. В рамках программы порядка 70 тыс. туристов купили путешествий более чем на 1,4 млрд рублей. Правительство выделило на реализацию программы 15 млрд рублей, ее цель – поддержка туристической отрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса. Сразу после окончания акции эксперты туротрасли заявили, что она стала эффективным инструментом повышения продаж туров по России, и ее нужно продлевать, смягчив условия участия и для поставщиков услуг, и для туристов.