Рекомендации включают столицу Чехии Прагу, Женеву, Дубровник и регион Пожега-Словония в Хорватии, а также французский остров Корсика. Как считают в немецком МИДе, в этих городах и регионах высока опасность заразиться.
Во Франции, помимо Корсики, в список не рекомендованных регионов попали Овернь-Рона-Альпы, Окситания и Новая-Аквитания.
Сегодня в 11:30
МИД Германии рекомендовал туристам не ездить в некоторые города Европы из-за коронавируса
МОСКВА. 10 СЕНТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ – МИД Германии рекомендовал немецким туристам отказаться от поездок в ряд городов и регионов Европы из-за опасности заражения коронавирусам, сообщают немецкие СМИ.
Рекомендации включают столицу Чехии Прагу, Женеву, Дубровник и регион Пожега-Словония в Хорватии, а также французский остров Корсика. Как считают в немецком МИДе, в этих городах и регионах высока опасность заразиться.