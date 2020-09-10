Рекомендации включают столицу Чехии Прагу, Женеву, Дубровник и регион Пожега-Словония в Хорватии, а также французский остров Корсика. Как считают в немецком МИДе, в этих городах и регионах высока опасность заразиться.



Во Франции, помимо Корсики, в список не рекомендованных регионов попали Овернь-Рона-Альпы, Окситания и Новая-Аквитания.