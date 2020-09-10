Основная доля перелетов, отмечается в сообщении, придется на московское направление. В неделю перевозчики будут осуществлять до 150 рейсов на курорт из столичных аэропортов "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".

Из Санкт-Петербурга в сентябре будет выполнено более 80 рейсов. Как и ранее перелеты будут осуществлять ежедневно авиакомпании "Россия", "Победа" и Smartavia.

Также перевозчики продолжат выполнять прямые перелеты их Екатеринбурга, Красноярска, Сургута, Тюмени, Казани, Нижнекамска, Уфы и Череповца.

"Бархатный сезон в Геленджике, традиционно, пользуется спросом у туристов со всей страны. Еще в августе несколько перевозчиков увеличили частотность на действующих направлениях, некоторые авиакомпании продлили выполнение традиционных летних рейсов до конца сентября- начала октября. В совокупности данные факторы повышают конкурентоспособность Геленджика в сравнении с другими черноморскими курортами и способствуют формированию более комфортных цен на перелеты", — подчеркнул генеральный директор ООО "Аэропорт Геленджик" Иван Таранченко, которого цитирует пресс-служба.

Как сообщалось, за 8 месяцев 2020 года пассажиропоток аэропорта Геленджика вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 306,7 тыс. человек. В том числе в августе был поставлен абсолютный рекорд количества обслуженных пассажиров — 163,7 тыс. человек. По сравнению с августом 2019 года рост составил 87%. Самыми популярными направлениями в этот период стали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.