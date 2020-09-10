Самовольные строения были обнаружены в ходе прокурорской проверки соблюдения земельного законодательства в границах Прибайкальского национального парка.

"В Листвянке, в границах береговой полосы Байкала, в 4 метрах от уреза воды неуполномоченным лицом в отсутствие правоустанавливающих документов возведены деревянные строения (беседки), которые использовались в коммерческих целях — сдавались в аренду туристам и отдыхающим", — говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в Байкальской прокуратуре, собственник демонтировал 26 беседок.

"Беседки, незаконно построенные на берегу Байкала в Листвянке, принадлежали двум собственникам. Один исполнил решение суда. Второй подал апелляцию в Иркутский областной суд, сейчас она рассматривается. Ему принадлежит порядка 20 беседок", — уточнил представитель природоохранной прокуратуры.

По мнению прокуратуры, "расположение беседок в непосредственной близости от водоема нарушало права неопределенного круга лиц на свободное передвижение по берегу Байкала".

Поселок Листвянка расположен на берегу Байкала по правую сторону истока реки Ангары в 64 км от Иркутска. Население — около 2 тыс. человек. Традиционно является одним из излюбленных мест отдыха иркутян и туристов. Из Листвянки начинается большинство туристических маршрутов по Байкалу, как водных, так и наземных, поэтому поселок называют "Ворота Байкала".