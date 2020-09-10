В частности, с 20 сентября "Азимут" начнет выполнять рейсы из Краснодара в Белгород. Полеты будут осуществляться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

С 21 сентября авиакомпания "Азимут" начнет летать трижды в неделю из Краснодара в Минеральные воды. Рейсы будут осуществляться по понедельникам, четвергам и субботам.

С 23 сентября будут выполняться рейсы из Краснодара в Воронеж через Минеральные Воды. Полеты будут по средам и воскресеньям. В этот же день "Азимут" приступит к выполнению рейсов из Краснодара в Саратов. Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям.

Рейсы из Краснодара в Мурманск "Азимут" будет выполнять с 24 сентября дважды в неделю: по четвергам и субботам.

Кроме того, с 22 сентября "Азимут" начнет летать по маршруту Ростов-на-Дону — Саратов — Нижний Новгород. Полеты будут осуществляться по вторникам и субботам с 22 сентября.

Продажи билетов по данным направлениям уже открыты.