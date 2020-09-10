По данным Минздрава, 78-летнюю россиянку привезли с сердечным приступом в клинику Сухума, но врачи не смогли ее спасти. Предварительная причина смерти — обширный инфаркт.

"Никакого отношения к COVID-19 произошедшее не имеет. Пациентка умерла от острого инфаркта миокарда. Все необходимые реанимационные мероприятия были предприняты медиками, но, к сожалению, спасти пациентку не удалось. Соответствующие документы составлены и переданы в посольство РФ в Абхазии", — сообщил журналистам пресс-секретарь Минздрава Рустам Зантария.

Женщина приехала на отдых в Абхазию вместе с дочерью из города Коврова во Владимирской области.