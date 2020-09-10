Авторы проекта предлагают объединить ряд охраняемых территорий южного Приморья для создания туристско-рекреационного кластера "Земля леопарда", где при должном уровне сохранения биологического и ландшафтного разнообразия любителям экологического туризма будет предоставлена возможность в комфортных условиях оценить красоты и богатство уникальных природных территорий.

Предполагается, что в экокластер войдут территории нацпарка "Земля леопарда" с государственными природными заповедниками "Кедровая падь", "Уссурийский" и "Дальневосточный морской", а также природный парк "Хасанский". Общая площадь — более 400 гектаров.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в четверг обсудил перспективы проекта с директором нацпарка "Земля леопарда" Виктором Бардюком и руководителем АНО "Дальневосточные леопарды"Еленой Гангало.

Глава региона подчеркнул, что поддерживает проект, при этом он предложил обратить внимание на ряд направлений развития будущего центра экотуризма Приморья.

"Во-первых, необходимо предусмотреть комплекс мер по предупреждению и тушению природных пожаров. Природные пожары представляют большую проблему для юга Приморья, в том числе для сохранения ключевых местообитаний дальневосточного леопарда и амурского тигра. Здесь — также важно организовать и взаимодействие с собственниками и пользователями земель сельхозназначения. Важно также продумать возможности "социализации" режима морского заповедника. Например, облегчить проход по акватории для парусных судов и иных безмоторных плавсредств", — сказал Кожемяко.

Отдельная задача, по его мнению, — развитие дорожной инфраструктуры, обеспечение возможности проезда к природным достопримечательностям, в том числе в природоохранных целях.

"Советую также присмотреться к историческим традициям района, а именно к развитию оленеводства. Это не только дружественный для окружающей среды вид хозяйственной деятельности, но и условие для пополнения кормовой базы наших краснокнижных хищников — тигров и леопардов", — сказал губернатор.

Как сообщалось, в Приморье реализуется краевая госпрограмма "Развитие туризма в Приморском крае", рассчитанная на 2020-2027 годы. Она направлена на развитие социально значимых проектов в сфере туризма и международных отношений.

Национальный парк "Земля леопарда" граничит с Китаем и Северной Кореей. Здесь отмечена максимальная концентрация фауны во всей Северо-Восточной Азии. На заповедной территории встречаются амурские тигры и дальневосточные леопарды, сохранение которых имеет международное значение.