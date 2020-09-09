Приезжую из Сибири доставили в дежурную часть отдела полиции Адлерского района накануне после того, как удалось установить ее причастность к поджогу минифургона Volkswagen Transporter, говорится в сообщении.

С помощью записей камер наружного наблюдения и очевидцев происшествия было установлено, что женщина разбила боковое стекло автомобиля, бросила в салон бутылку с зажигательной смесью и скрылась.

К расследованию и поимке поджигателя подключались сотрудники ФСБ. Они установили причастность подозреваемой к совершению еще десяти аналогичных поджогов транспортных средств на территории Сочи. Общая сумма ущерба превысила 1,9 млн рублей.

Женщине предъявлено обвинение в умышленном уничтожение или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Мотивы действий 45-летней сибирячки не раскрываются.