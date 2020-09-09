"К нам поступает большое количество обращений относительно продления срока законного пребывания российских граждан на территории Таиланда после 26 сентября 2020 года. В связи с этим мы будем рассматривать возможность оформления писем в местные иммиграционные органы относительно 30-дневного продления срока пребывания только для обладателей туристических виз/штампов", — говорится в сообщении посольства РФ в Таиланде в Facebook.

Как отмечает дипмиссия, подобные ходатайства будут оформлены после проведения личных интервью с российскими гражданами по предъявлении документальных доказательств (оригиналов документов), свидетельствующих о необходимости дальнейшего пребывания в Таиланде. Письма будут выдаваться однократно.

"Речь идет, прежде всего, о гуманитарных аспектах. Такое объяснение, как невозможность вернуться на Родину может оказаться неубедительным для таиландской стороны, и приниматься во внимание не будет, поскольку с апреля осуществлено почти 50 вывозных авиарейсов, которыми воспользовались более 10 тыс. российских граждан, желавших покинуть Таиланд", — подчеркивает посольство.

Дипмиссия поясняет, что за планирование своих зарубежных поездок после 26 сентября граждане РФ несут личную ответственность с учетом действующего законодательства страны пребывания.

В посольстве напомнили, что из Таиланда можно вылететь в Россию на рейсах Qatar Airways с пересадкой в Стамбуле или Анталье. Кроме того, авиакомпания Emirates с 11 сентября возобновит полеты в Москву, что позволит вылететь в Россию из Бангкока с пересадкой в Дубае.

В конце июля правительство Таиланда продлило срок действия виз на три месяца (до 26 сентября) виз иностранцам, застрявшим в стране из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время Таиланд могут посетить дипломаты, представители ООН, командированные, а также иностранцы, прибывающие на выставки и в рамках оздоровительных туров.

Границы Таиланда закрыты для иностранных туристов с начала апреля. Власти несколько раз заявляли, что откроют авиасообщение с некоторыми странами, которые успешно справляются с коронавирусом, но так этого и не сделали. В настоящее время Таиланд могут посетить дипломаты, представители ООН, командированные, а также иностранцы, прибывающие на выставки и в рамках оздоровительных туров.