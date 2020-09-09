Проект обсуждался на совещании в среду. В нем приняли участие, в том числе, министр транспорта Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"По итогам дискуссии принято решение начать формирование консорциума региональных авиакомпаний. Главной его задачей будет обеспечение авиационной доступности субъектов ДФО с использованием отечественной техники. Как один из вариантов организации новой структуры обсуждалась возможность управления консорциумом авиакомпанией "Аврора", — сообщает Минтранс.

"Говорилось о том, что модель консорциума должна базироваться на долгосрочной масштабной стратегии авиаперевозок, которая позволит входящим в него компаниям приобретать в будущем отечественные воздушные суда. Участники совещания договорились о проработке этих вопросов в первоочередном порядке", — сказано в сообщении.

Организационные, юридические и финансовые вопросы деятельности консорциума будут проработаны в дальнейшем, пообещали в Минтрансе. По готовности "дорожная карта" создания консорциума "будет незамедлительно представлена в правительство РФ", заявили в ведомстве.

Проект дальневосточной авиакомпании с парком из российских самолетов обсуждается последние несколько лет. При этом Минтранс ранее предлагал другую схему создания перевозчика. Предполагалось, что сначала "Аэрофлот" продаст свой контрольный пакет в дочерней "Авроре" ее второму акционеру — Сахалинской области, затем в ее капитал будет предложено войти остальным субъектам ДФО.

Но такой вариант не устраивал, в частности, главу Якутии Айсена Николаева, который публично критиковал идею Минтранса. Николаев выступал за создание перевозчика как раз на базе альянса существующих авиакомпаний, включая республиканские "Якутию" и "Полярные авиалинии". Вариант с альянсом, "когда несколько авиакомпаний, не объединяясь юридически, действуют в рамках одной территории, делят маршрутную сеть, обеспечивают единую систему продаж, тарифную политику — это вполне стандартная мировая процедура", заявлял Николаев.