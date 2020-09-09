"Сегодня Комитет постоянных представителей Совета ЕС (Coreper) согласовал переговорный мандат по двум предложениям. Они направлены на сохранение единого органа по безопасности и дальнейшее применение единого набора правил на всей инфраструктуре, включая отрезок под юрисдикцией Великобритании", — сообщается в распространенном в среду коммюнике.

В настоящее время вся деятельность транспортной системы туннеля под Ла-Маншем (Channel Fixed Link) контролируется межправительственной комиссией, созданной в соответствии с Кентерберрийским договором 1986 года между Францией и Великобританией. Этот порядок прекращает свое действие с окончанием переходного периода для Brexit 31 декабря 2020 года.

В соответствии с мандатом Совета ЕС Франция будет уполномочена договориться с Великобританией о поправках к Кентерберийскому договору, а железнодорожные правила безопасности ЕС и функциональной совместимости будут изменены таким образом, чтобы межправительственная комиссия оставалась компетентным органом для применения законодательства ЕС в области безопасности в туннеле.

Переговоры между двумя законодательными органами ЕС — Советом ЕС и Европарламентом — по этим двум предложениям проходят в срочном порядке.