"В Крыму продолжается лето, еще даже не "бархатный сезон". Сухая и теплая погода ожидается на рабочей неделе и в выходные дни — 25-30 градусов днем. Температура воды также высокая — 24-25 градусов", — сказала Любецкая.

Загрузка крымских курортов, несмотря на начало осени, остается высокой. Например, в Ялте, которая традиционно принимает наибольшее количество приезжающих на полуостров туристов, не заметили снижения количества гостей.

"По внешним ощущениям, по тому, что у нас сейчас очень сложно разместиться в гостиничном комплексе, однозначно у нас количество туристов очень высокое. Это видно по основным общественным местам: набережной, паркам, скверам. Людей очень много", — сказала "Интерфаксу" заместитель главы администрации города Ирина Романец.

Она пояснила, что конкретные цифры могут быть озвучены только в конце месяца, но не исключила, что показатели будут сопоставимы с августовскими.

В Судаке, где в августе средства размещения были заполнены на рекордные 99%, отмечают небольшое снижения числа отдыхающих. При это хорошие отели заполнены больше, чем частный сектор, сообщил агентству глава администрации города Игорь Степиков.

"Уехали семьи с детьми, приехала другая категория граждан, которая не обременена школой, вузами. Погода супер, туристов очень много", — сказал он.

Крым открыл в этом году полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. За два месяца в регионе отдохнули 3,5 млн человек, причем август показал рост на 15% по сравнению с прошлогодним показателем.