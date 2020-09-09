"Туризм, остановившийся в марте из-за пандемии коронавируса, после 1 июля набрал обороты. Иностранный турпоток в Анталью с 1 января превысил 1,5 млн человек, причем около 1,2 млн туристов из них прибыли с 1 июля по 8 сентября. Лидерами среди иностранных туристов стали россияне (381 тыс.), второе место заняли немцы (323 тыс.)", — пишет издание.

Согласно данным аэропорта Антальи, третье место в рейтинге международных прибытий заняла Украина (232,2 тыс. туристов), за ней следуют Великобритания (100,6 тыс.), Швейцария (38,8 тыс.), Польша (26,8 тыс.), Северный Кипр (24,3 тыс.), Белоруссия (22,85 тыс.), Молдова (19,9 тыс.), замыкает первую десятку Израиль, откуда прибыли 19,3 тыс. туристов.

В общей сложности с 1 января по 8 сентября международными и внутренними рейсами в аэропорт Антальи прибыли 2,7 млн пассажиров.

Содиректор аэропорта Бильгехан Йылмаз отметил, что, несмотря на невысокий международный пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (40% от прошлогоднего), цифры стремительно растут. "Для нас открылись некоторые европейские рынки, у нас есть рейсы в 32 страны, 121 аэропорт. Безусловно, 55-60% существующего иностранного турпотока приходится на российских туристов, и это уже большой успех", — сказал он.

По словам генерального директора воздушной гавани Антальи Дениза Варола, на прошлой неделе были запущены прямые рейсы из Ташкента (Узбекистан), а также из Варны (Болгария). Кроме того, ожидается, что в ближайшее время появятся прямые рейсы из Латвии.