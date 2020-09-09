"Благодаря возобновлению полетов в Москву маршрутная сеть авиакомпании охватит 26 направлений Европы. Всего в сентябре маршрутная сеть Emirates охватит 85 городов мира", — говорится в сообщении.

Emirates будет выполнять два еженедельных рейса в Москву по пятницам и субботам. По пятницам рейс EK 133 будет вылетать из Дубая в 10:10 и прибывать в Москву в 14:25. Обратный рейс EK 134 будет вылетать из Москвы в 17:35 и прибывать в Дубай в 23:35. По субботам рейс EK 131 будет вылетать из Дубая в 16:15 и прибывать в "Домодедово" в 20:30. Обратный рейс EK 132 будет вылетать из Москвы в 23:20 и прибывать в Дубай в 5:30 на следующий день.

Рейсы будут осуществляться на Boeing 777-300ER.

Компания напоминает, что ПЦР-тесты на COVID-19 обязательны для всех пассажиров, прибывающих в Дубай (и ОАЭ) и путешествующих транзитом, включая граждан ОАЭ, резидентов и туристов вне зависимости от страны, из которой они прибыли.

О возобновлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, приостановленного в марте на фоне пандемии коронавируса, правительство РФ сообщило на прошлой неделе. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Дубай также с 11 сентября, они будут выполняться два раза в неделю — по пятницам и субботам.