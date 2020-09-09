На данном этапе планируется возвести аэровокзал и другие объекты наземной инфраструктуры.

Ввести аэропорт в эксплуатацию и начать регулярные пассажирские рейсы планируется в 2021 году.

На сегодняшний день введена в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса, рулежные дорожки и перрон аэродрома. Также введено в эксплуатацию все навигационное, светосигнальное и метеорологическое оборудование. Взлетно-посадочная полоса включена в число действующих аэродромов страны.

"В настоящее время мы перешли ко второму этапу реализации проекта, включающему возведение аэровокзала, производственно-административного здания, гаража для аэродромной техники, склада ГСМ, модульно-блочной котельной", — приводятся в сообщении слова директора организационного развития и социальной инфраструктуры тобольских предприятий СИБУРа Данилы Рассказова.

Глава региона Александр Моор, осмотревший в среду площадку, высоко оценил темпы строительства и поддержал предложение СИБУРа провести народное голосование по выбору названия аэропорта.

"Запуск аэропорта в Тобольске увеличит туристическую и инвестиционную привлекательность города, повысит качество жизни населения города и района", — подчеркнул Моор.

Как сообщалось, инвестором проекта по строительству аэропорта в Тобольске выступает "СИБУР". Новый аэропорт расположится на территории Ворогушинского и Санниковского сельских поселений в 30 км к югу от Тобольска. Аэропорт сможет принимать стандартные самолеты гражданской авиации.

В 2013 году президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по развитию нефтехимической промышленности в Тобольске поручил определить меры по развитию аэропортовой и аэродромной инфраструктуры в городе, в том числе, с использованием механизма государственно-частного партнерства. В Тобольске у "СИБУРа" сосредоточены предприятия по переработке углеводородного сырья и выпуску полимеров. Возведен "ЗапСибНефтехим", который после выхода на проектную мощность станет одним из крупнейших нефтехимических комплексов в России. При этом сейчас Тобольск не имеет собственного аэропорта, все авиаперевозки осуществляются через тюменский аэропорт "Рощино".