"Осмотрев природный, техногенный ландшафт, мы пришли к выводу, что, конечно, очень сильно турпоток влияет на природу. Мы имеем довольно подробные материалы десятилетней давности по Териберке (учёные КНЦ РАН собирали их перед началом освоения Штокмановского месторождения, которое потом было отложено — ИФ) и можем сказать, что ряд редких видов исчез, вытоптан, уничтожен", — сказал Боровичев.

Ранее родиола розовая, так называемый северный женьшень, не была редким растением, но сейчас учёные "с большим трудом" смогли обнаружить всего пять популяций родиолы розовой в Териберке и ее окрестностях, отметил Боровичев. Ещё одно растение также оказалось на грани исчезновения — синюха, которую учёные нашли только на территории сельского кладбища. Кроме того, снизилось количество краснокнижных мхов.

По наблюдениям учёных, особенно заметно антропогенное воздействие в местах притяжения туристов. К примеру, у водопада в Териберке растительный покров полностью вытоптан до торфа.

Сейчас ученые КНЦ РАН ведут проектирование природного парка на территории Териберки. Предполагается, что в ООПТ войдут два кластера — Териберка и губа Воронья. В настоящее время группа учёных ведёт полевые исследования в селе, обследуют флору и фауну, анкетируют местное население. К 15 октября будут подведены итоги социологического исследования, а в феврале 2021 года должно быть завершено проектирование природного парка.

Боровичев особо подчеркивает, что при проектировании учёные не хотят вводить много запретительных мер, а хотят создать ряд регулирующих правил, чтобы туристы и впредь могли ехать Териберку, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан, но уже без вреда для природы.

Как сообщалось, 12 июня власти Мурманской области объявили, что к лету 2021 года совместно с экологами намерены создать ООПТ в поморском селе Териберка.

К работе над созданием природного парка подключены областная дирекция ООПТ, WWF, а также комитет по туризму и министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

По подсчетам властей Заполярья, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек при условии, что в июле на фестиваль "Териберка" в это место на побережье Баренцева моря одномоментно собираются около 5 тыс. туристов. Средний чек иностранного туриста, который приезжает в Териберку, составляет 13 тыс. рублей в сутки, российского туриста — 5 тыс. рублей.

В 2015 году Териберка стала широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века. В первой половине XX века в Териберке был создан колхоз. На левом берегу села, в так называемом Лодейном, появились судоремонтные мастерские и рыбообрабатывающий завод. В это время в селе были развиты тресковые и акульи промыслы, шла торговля. Промыслом также занимались норвежцы, имевшие в Териберке факторию и магазин.

Расцвет села пришелся на 40-60-е годы прошлого века, когда в Териберке действовало два рыболовецких колхоза, два рыбозавода, молочно-товарные фермы, птицеферма, существовало крупное поголовье оленей, работала ферма по разведению норки, развивались судоремонтные мастерские.

В 2000-х планы по развитию Териберки были связаны с проектом строительства в поселке морского порта для перевалки сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, который позже был закрыт.

По данным Всероссийской переписи населения за 2010 год, в Териберке проживает 1025 человек.