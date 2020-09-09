"Тропа Скифов" — это маршрут выходного дня, по которому можно пройти пешком или на велосипеде. Он пройдет по культурным и историческим достопримечательностям. Тропа свяжет сосновые боры Коминтерновского района Воронежа", — сказал Бейлин на пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Центр" в Воронеже в среду.

Маршрут будет проходить вдоль памятников археологии — местам, где были найдены древние захоронения скифов. Эти места планируется обустроить, проложить вдоль них пешеходные тропы с элементами навигации и информационными табличками, добавил он.

По словам историка, замдиректора музея-заповедника "Костенки" Александра Никитина, маршрут несет важную просветительскую ценность, поскольку объединяет важные культурные и исторические объекты.

"Воронежская область — один из регионов, где находятся древности скифского времени. Здесь, вдоль реки Дон, располагаются скифские городища. Непосредственно в Воронеже был расположен большой курганный могильник эпохи скифского времени, где в 1915 году была найдена серебряная чаша, одно из известнейших произведений искусства, которое сейчас находится в Эрмитаже", — рассказал Никитин.

К непосредственной реализации проекта "Тропа скифов" планируют приступить весной, сообщил организатор проекта, председатель правления Воронежской областной просветительской общественной организации "Наш Регион" Антон Лысков.

"Данным проектом мы хотим привлечь внимание к истории родного края, экотуризму, рекреационной деятельности, созданию парковых территорий на протяжении маршрута, а также популяризации здорового образа жизни путем проведения событийных мероприятий", — отметил он.

В ближайшее время организаторы тропы планируют представить информационный ресурс, который подробно расскажет о маршруте "скифской тропы", а также достопримечательностях, расположенных по пути ее следования.