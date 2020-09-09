"Несмотря на сложности, вызванные распространением COVID-19, показатели потребительских расходов на путешествия растут. Так, Россия, Италия и Франция лидируют среди стран "большой двадцатки" в возобновлении расходов на поездки и развлечения. Здесь учитываются траты на авиаперелеты, проживание и питание вне дома", — сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в Mastercard, в Европе возобновление туризма происходит в основном за счет межрегиональных путешествий.

"В некоторых странах преобладают внутренние авиаперелеты, что особенно характерно для России, Бразилии, Индии и Китая. Россия и Китай опережают других участников G20 по темпам роста числа внутренних перелетов – в том числе Францию, Италию, Турцию, Великобританию. В Швейцарии и Германии с 1 по 7 августа поездки, не связанные с авиаперелетами, составили примерно три четверти расходов. При этом в Бразилии и Индии локальные и межрегиональные перелеты возвращаются примерно с одинаковой скоростью", — пояснили в компании.

По данным Mastercard, в период пандемии большинство людей отдавали предпочтение наземным способам передвижения: во втором квартале 2020 года доля оплаты аренды автомобилей в структуре общих расходов на транспорт почти удвоилась по сравнению с предыдущим годом – с 9% до 17%. В США спрос на аренду скутеров и велосипедов в июле превысил показатели прошлого года.

Кроме того, туристы стали чаще бронировать для путешествий мини-отели, спрос на них на 50% больше, чем на крупные гостиницы.

По словам старшего советника Mastercard и экс-генерального директора сети универмагов Saks Стива Садоува, туристы стали чаще выбирать места для отдыха недалеко от дома. "Безусловно, люди любят путешествовать, но сейчас мы видим, что они адаптируют свои туристические привычки под ситуацию. Расходы на бензин, прокат велосипедов и посещение ресторанов постепенно возобновляются, но в основном это происходит за счет внутреннего туризма и расходов рядом с домом", — добавил он.

В Mastercard отметили, что анализ транзакций по картам физических лиц и бизнес-картам показывает, что расходы на путешествия, включая авиаперелеты и аренду автомобилей, растут быстрее, чем траты на деловые поездки.